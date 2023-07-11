У москвички эвакуировали автомобиль за долг в миллион рублей

У москвички эвакуировали автомобиль Hyundai за неуплату долга в миллион рублей, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса. 300 тысяч из общей суммы значатся за неоплату парковки.

По данным пресс-службы, машину женщины арестовали и отправили на спецстоянку. Сообщается, что автомобиль будет находиться там до полного погашения долга. Уточняется, что этот Hyundai уже забирали ранее за неоплату счетов.

Ранее были названы люксовые автомобильные марки-рекордсмены по эвакуации в Москве.