20:01, 11 июля 2023
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У москвички эвакуировали автомобиль за долг в миллион рублей
У москвички эвакуировали автомобиль Hyundai за долг в миллион рублей.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
У москвички эвакуировали автомобиль Hyundai за неуплату долга в миллион рублей, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса. 300 тысяч из общей суммы значатся за неоплату парковки.
По данным пресс-службы, машину женщины арестовали и отправили на спецстоянку. Сообщается, что автомобиль будет находиться там до полного погашения долга. Уточняется, что этот Hyundai уже забирали ранее за неоплату счетов.
Ранее были названы люксовые автомобильные марки-рекордсмены по эвакуации в Москве.