Эвакуация вертолетом пострадавших с места ДТП в Москве попала на видео

Ранее сообщалось, что один пассажир погиб в опрокинувшейся маршрутке в Москве. «На Киевском шоссе в Новой Москве 40-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением, съехал с проезжей части и совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.