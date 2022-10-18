10:37, 18 октября 2022
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Эвакуация вертолетом пострадавших с места ДТП в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
Эвакуация вертолетом пострадавших с места ДТП в Москве попала на видео, опубликованное в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.
«В результате ДТП погибла женщина 1987 года рождения, жительница Московской области. По уточненным данным, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что один пассажир погиб в опрокинувшейся маршрутке в Москве. «На Киевском шоссе в Новой Москве 40-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением, съехал с проезжей части и совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.