11:46, 30 мая 2023
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Эвакуированные после атаки беспилотников москвичи начали возвращаться домой
Мэр Собянин сообщил о завершении эвакуации москвичей после атаки беспилотников.
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
О завершении эвакуации москвичей после атаки беспилотников сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что первыми домой вернутся жители дома на Ленинском проспекте.
Экстренные службы изучили поврежденные дронами здания, написал Собянин. «Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения», — заключил градоначальник.
Во вторник, 30 мая, беспилотники атаковали столицу и повредили несколько строений. Известно, что за медицинской помощью обратились два человека.