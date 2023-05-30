Эвакуированные после атаки беспилотников москвичи начали возвращаться домой

О завершении эвакуации москвичей после атаки беспилотников сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что первыми домой вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Экстренные службы изучили поврежденные дронами здания, написал Собянин. «Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения», — заключил градоначальник.

Во вторник, 30 мая, беспилотники атаковали столицу и повредили несколько строений. Известно, что за медицинской помощью обратились два человека.