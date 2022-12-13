Доктор Долгов объяснил стратегию «еврейской мамы» в воспитании детей

Стратегию «еврейскими мамы» в воспитания детей объяснил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«На самом деле, мама может быть любой национальности, но в общественном сознании существует архетип родительского поведения, именуемый подобным образом. Для них, среди прочего, характерно постоянное подчеркивание исключительности ребенка, его превосходства над окружающими и блестящих жизненных перспектив», — рассказал психолог.

Он отметил, если человеку с детства говорить, что он лучше всех, вероятность того, что он действительно станет лучше многих существенно возрастает. При этом, свои успехи он будет воспринимать, как должное, и с самооценкой проблем не будет.

Но, если ребенка все время критиковать, сравнивать со сверстниками не в его пользу, внушать, что его интересы не важны, ругать за малейшие недостатки и не хвалить за достижения, то проблема с самооценкой, скорее всего, возникнет. И даже, если человек добьется в жизни успеха, велика вероятность развития «синдрома самозванца», то есть постоянных сомнений в заслуженности собственных достижений, рассказал эксперт.

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