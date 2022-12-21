В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати. Об ее открытии в технопарке «Строгино» сообщила на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника Наталья Сергунина.

«На площадке задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров. Их мощности хватает не только для изготовления пробных партий изделий, но и для серийного производства. На замену импортным аналогам там уже делают корпуса для электроники и другие комплектующие», — сказала заммэра.

Возможности фабрики позволяют производить продукцию самых разных размеров и форм. В среднем на изготовление небольшой партии уходит до пяти дней.

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