Путешественник Федор Конюхов вернулся в Москву из Антарктиды

Российский путешественник Федор Конюхов прилетел в столичный аэропорт Домодедово, закончив свое длительное пребывание в Антарктиде на острове Смоленск. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Путешественник рассказал, что очень красиво жил в Антарктиде: хорошо спал, рисовал картины, дружил и общался с морскими животными.

«Я сейчас скучаю, если было бы две или три жизни, то я бы одну провел в Антарктиде», — заявил Конюхов.

Ранее известный турагент, владелец турагенства и travel-эксперт Тариел Гажиенко перечислил лучшие направления для неопытных туристов. Одним из самых популярных он назвал Турцию.