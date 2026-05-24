На ВДНХ пройдет фестиваль лучших российских вин

Также гостей ждут мастер-классы, и встречи с виноделами. Посетителей познакомят с известными и экспериментальными образцами вин, расскажут им о лучших сочетаниях напитков и закусок, а также о том, какие тренды ждут сферу в этом году.

В рамках традиции на фестивале состоится народное голосование: каждый гость сможет выбрать понравившееся вино и отдать за него голос. На торжественной церемонии закрытия объявят вина, которые одержали победу в каждой категории по итогам трехдневного голосования. По данным пресс-службы, их будут представлять в дегустационном центре в течение года, а три лучших будут доступны гостям «Главвино» по бокалам.

В 2025 году на «Главвино фест» пришли более 10 000 гостей, за три дня фестиваля они попробовали более 350 российских вин. Фестиваль в последние годы стал одним из знаковых винных событий столицы. Третий фестиваль ожидает еще больше вин и участников, заверили в пресс-службе ВДНХ.

«Главвино фест — 2026» будет открыт 31 июля с 14:00 до 21:00, 1 августа с 14:00 до 20:00, 2 августа с 14:00 до 19:00.

