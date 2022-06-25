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Москвичи стали свидетелями съемки фильма для взрослых в башне в «Москва-Сити»

Москвичи стали свидетелями съемки фильма для взрослых в башне в «Москва-Сити»
Фото: Telegram-канал « Mash»

Жители столицы стали свидетелями съемки фильма для взрослых, которую организовали в одной из башен делового района «Москва-Сити». Соответствующую видеозапись опубликовало издание Mash.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как две обнаженные девушки снимают себя на видео прямо напротив панорамных окон. По информации источника, такую картину офисные работники наблюдают уже почти неделю, однако не всем это нравится. Некоторые работники заявляют о сокращении продуктивности в течение рабочего дня.

Ранее эксперт Алия Королева предупредила россиян об опасности некачественных интимных игрушек. Она порекомендовала приобретать их только в специализированных магазинах, чтобы на товар предоставлялась гарантия и сертификат. В противном случае от покупки лучше отказаться.

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