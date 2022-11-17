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14:22, 17 ноября 2022
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Назван самый любимый россиянами фильм Эльдара Рязанова

Назван самый любимый россиянами фильм Эльдара Рязанова
Кадр: фильм «Служебный роман»

Самый любимый россиянами фильм Эльдара Рязанова назван в опросе, Telegram-канала «Мосфильм. Золотая коллекция», проведенном к 95-летию со дня рождения легендарного режиссера. Первое место, с 55 процентами заняла картина «Служебный роман».

На втором месте с результатом 40 процентов оказалась знаменитая новогодняя комедия — «Ирония судьбы, или С легким паром!». Третье место заняла картина «Берегись автомобиля» — в качестве любимого фильма его выбрали 27 процентов опрошенных.

22 процента респондентов выбрали кинокартину «Вокзал для двоих», а 21 процент участников опроса предпочли фильм «Гараж». Кроме того, россияне очень любят «Карнавальную ночь», «Жестокий романс», «Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Эльдар Рязанов — российский режиссер и сценарист. Снял около 30 кинокартин, которые стал классикой отечественного производства. Сценарии к большинству из них были написаны самим Рязановым или в соавторстве с Эмилем Брагинским.

Ранее пользователи сети обсудили столичный вокзал из фильма «Служебный роман».

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