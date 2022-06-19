Финансист сравнила доходность банковских вкладов и инвестиций

Доходность банковских вкладов и инвестиций сравнила в беседе с «Мослентой» финансовый консультант, спикер проекта «Программа повышение финансовой грамотности взрослого населения», основательница курса «Стань инвестором» Татьяна Волкова.

По словам эксперта, банковский вклад — простой и понятный инструмент, который дает определенную доходность на вложенный капитал. Однако есть и минусы — при досрочном расторжении клиент теряет ранее начисленные проценты. Кроме того, доходность от вкладов всегда ниже уровня реальной инфляции. Это значит, что каким бы ни был процент по банковскому депозиту, он в любом случае не позволит сохранить покупательную способность денег.

«Инвестиции в противовес банковским депозитам дают значительно больше гибкости и возможностей. Например, самой простой альтернативой депозиту являются облигации, где доходность выше депозита, возможно гашения в любой момент без потери процентов, и есть возможность получить плюсом к доходности налоговый вычет в 13 процентов, инвестируя через ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), — объяснила финансовый консультант.

Облигации — это самый простой и безопасный способ грамотного размещения собственных средств. Доходность может быть в два раза выше банковского депозита, сказала специалист. По ее словам, спектр инвестиционных инструментов широк: акции, инвестиции в недвижимость, криптоактивы. «Здесь важны знания, так как возможность получения высокой доходности всегда сопряжена с рисками. Важно наличие разработанной персональной стратегии инвестирования с учетом ваших персональных целей и задач, отношения к риску и финансовых возможностей», — заключила Волкова.

Ранее инвестор дала советы по созданию финансового портфеля.