Десятки человек вложились в финансовую пирамиду и потеряли сто миллионов рублей

В Москве сотрудники полиции раскрыли мошенническую схему с предложением инвестирования. Злоумышленники заманили десятки человек из различных регионов России в финансовую пирамиду. В итоге потерпевшие потеряли более ста миллионов рублей, сообщает «МВД Медиа» .

«Полицейскими задержаны предполагаемые организаторы пирамиды — 26-летний мужчина и 36-летняя женщина, которая также осуществляла бухгалтерское сопровождение фирм, задействованных в криминальной схеме», — процитировали на сайте официального представителя МВД России Ирину Волк.

По факту было возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). «В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Мужчина заключен под стражу. Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», — сказала Волк.

По данным правоохранителей, аферисты размещали в интернете рекламу, а также организовали на Краснопресненской набережной в столице кол-центр, работники которого обзванивали россиян и предлагали им осуществить высокоэффективные инвестиционные вложения для проведения операций на международном валютном рынке. Мошенники обещали клиентам доход в размере до 30 процентов годовых. «Первоначально выплаты осуществлялись за счет поступивших от новых инвесторов средств, а затем прекращались», — объяснила Волк.

Ранее лжеюристы обманули московских пенсионеров на 100 миллионов рублей. По данным полиции, они организовали работу кол-центра в арендованном помещении, звонили пожилым людям и предлагали юридическую помощь в возврате денег.