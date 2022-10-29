Названы связанные со здоровьем фобии россиян

Свои главные фобии, связанные со здоровьем, назвали россияне в ходе опроса страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах». Результаты исследования появились в распоряжении «Мосленты».

«Подавляющее большинство опрошенных (73 процента) не страдают тяжелыми заболеваниями, но почти каждый второй (47 процентов) испытывает постоянный страх заболеть. Среди них, в основном, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — 63 процента из числа респондентов. Высокий уровень обеспокоенности проявляют также опрошенные в возрасте от 45 до 54 лет — 54 процента», — говорится в сообщении.

При этом 35 процентов респондентов признались, что их самый главный страх — заболеть раком. 16 процентов боятся перенести инсульт, 13 — столкнуться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 12 — мочеполовой. Еще 28 процентов россиян опасаются развития любой болезни, которая нарушит привычный образ жизни. 47 процентов респондентов беспокоит появление новых эпидемий.

Ранее наемные работники перечислили свои главные страхи. Большинство респондентов — 40,1 процента — главным страхом, связанным с работой, назвали долгое и упорное выполнение задачи, результат которой впоследствии оказывается никому не нужным.