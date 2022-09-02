Перечислены необычные форматы обучения в школах Москвы

Необычные форматы обучения в школах Москвы перечислили на официальном сайте мэра города.

Так, в школе №1411 ученики мастерят макеты для посвященной русским изобретателям экспозиции «Кулибинцы». На стенде можно рассмотреть модели подводной лодки инженера Ивана Александровского, водохода механика Ивана Кулибина, радио электротехника Александра Попова и первого в мире велосипеда с педалями, а вскоре выставку пополнят макеты электросварки, кабельной телефонной линии, комбайна, паровоза и даже искусственного сердца.

Музей кочевой культуры, в котором представлено 25 жилищ кочевых народов, работает в школе №1321. В юртах и чумах школьникам нередко проводят уроки географии. Также здесь есть конюшня, в которую ученики могут прийти после уроков и поухаживать за животными.

Космический центр, позволяющий наглядно изучать географию, физику и астрономию, находится в школе №1298. Школьники могут наблюдать более шести миллионов звезд и увидеть некоторые из них в телескоп в школьном дворе, а в зале проектор позволяет рассмотреть Марс и Венеру, кольца Сатурна и туманность Андромеды.

Дошкольники, относящиеся к №1539 школе, вместе с воспитателями выращивают овощи и зелень. Этим летом дети вырастили кабачки, помидоры, капусту, свеклу, тыкву, зеленый лук и петрушку.

Ранее Роспотребнадзор опроверг данные о новом ограничении на смартфоны в школах. В ведомстве объяснили, что санитарно-эпидемиологическая норма, огранивающая использования мобильных телефонов в учебных целях, действует с 2021 года.