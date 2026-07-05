Москвичей попросили выбрать лучшие фото столичной природы

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшие кадры столичной флоры и фауны в конкурсе «Дикая природа Москвы». Это специальная номинация международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», говорится в сообщении на портале.

Конкурс проводят с 2021 года при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В этом году на фотоконкурс прислали более 1300 снимков, из которых эксперты отобрали 35 лучших работ. Москвичи выберут из них 10 победителей в четырех категориях: «Животные в среде обитания», «Поведение животного», «Портрет животного» и «Растительный мир».

Победителей конкурса объявят в Центральном выставочном зале «Манеж» на Международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха» осенью. Победившие работы станут частью экспозиции «Дикая природа Москвы».

Проголосовать могут пользователи портала mos.ru.

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