Опубликовано фото букетов от сотрудников МЧС пассажиркам столичного метро

«Какие молодцы», «Какая милая акция», «Тоже хочу цветы», «Красавчики», «А можно просто такого сотрудника МЧС?», «Вот это я понимаю», «Эх, почему я на метро не катаюсь», «Миру нужны цветы от сильных мужчин», «Цветы от самых настоящих героев», «Мило. Можно и мужчину забрать заодно?», «Такие они молодцы», — написали подписчики канала.

Ранее Сергей Безруков запустил романтичный челлендж в преддверии 8 Марта. Он призвал женщин читать строки популярных песен о любви на манер стихов, записывать это на видео и выкладывать ролики с хештегом #Любовьвневремени. Самые удачные записи он обещал опубликовать на собственной странице, а авторов видео наградить призами.