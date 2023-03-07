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11:19, 07 марта 2023
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Опубликовано фото букетов от сотрудников МЧС пассажиркам столичного метро

Сотрудники МЧС подарили тюльпаны пассажиркам московского метро накануне 8 Марта.

Опубликовано фото букетов от сотрудников МЧС пассажиркам столичного метро
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сотрудники МЧС подарили тюльпаны пассажиркам московского метро накануне 8 Марта, фото букетов опубликовали в Тelegram-канале «Новости Москвы».

На снимке запечатлены мужчины в форме МЧС, они стоят возле турникетов подземки с охапками тюльпанов в руках.

«Какие молодцы», «Какая милая акция», «Тоже хочу цветы», «Красавчики», «А можно просто такого сотрудника МЧС?», «Вот это я понимаю», «Эх, почему я на метро не катаюсь», «Миру нужны цветы от сильных мужчин», «Цветы от самых настоящих героев», «Мило. Можно и мужчину забрать заодно?», «Такие они молодцы», — написали подписчики канала.

Ранее Сергей Безруков запустил романтичный челлендж в преддверии 8 Марта. Он призвал женщин читать строки популярных песен о любви на манер стихов, записывать это на видео и выкладывать ролики с хештегом #Любовьвневремени. Самые удачные записи он обещал опубликовать на собственной странице, а авторов видео наградить призами.

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