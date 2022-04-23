Фото очереди за табаком напомнило москвичам способы покупки курева в 1990-х

В группе «Москва - та!» социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), опубликовали фото, сделанное в начале 1990-х на Арбате. В комментариях фолловеры вспомнили способы покупки курева в те годы.

На черно-белом снимке изображена длинная очередь, в которую выстроились москвичи за табачными изделиями. Один из пользователей в комментариях под публикацией спросил заставших те времена юзеров, всем ли в итоге доставались сигареты. «Все просто: продажа по талонам. Так и было», — объяснила женщина.

Знающие подписчики сообщества подтвердили, как было тяжело достать в то время сигареты. Они отметили, что продажа осуществлялась исключительно по талонам, но поскольку курильщикам сигарет не хватало, можно было прибрести окурки с рук. «Еще продавались бычки в трехлитровых банках — для бедных. Цены на сигареты были еще советские! "Малябер" ("Мальборо") по 25 рублей был, а "Монте Карло" (не путать с кубинскими "Монте Кристо") — по 10-12 рублей», — рассказал один из юзеров.

Ранее россияне вспомнили, какие очереди им приходилось отстаивать за фруктами и овощами. Особенно непросто в те времена было купить апельсины и бананы.