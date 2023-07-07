Фотосессия девушки в белье на колесе обозрения в Москве попала на видео

Героиня видео позирует в черном лифчике и трусах, стоя в кабинке во время движения аттракциона. Ее снимает на камеру телефона вторая женщина.

Ранее в деловом центре «Москва-Сити» заметили обнаженную женщину с тремя фотографами. Фотосессия в окне башни «Москва» попала на видео.