15:49, 07 июля 2023
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Фотосессия девушки в белье на колесе обозрения в Москве попала на видео
Девушка устроила фотосессию в нижнем белье в кабинке столичного колеса обозрения.
Кадр: Telegram-канал Mash
Фотосессию в нижнем белье устроила пассажирка столичного колеса обозрения «Солнце Москвы». Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.
Героиня видео позирует в черном лифчике и трусах, стоя в кабинке во время движения аттракциона. Ее снимает на камеру телефона вторая женщина.
Ранее в деловом центре «Москва-Сити» заметили обнаженную женщину с тремя фотографами. Фотосессия в окне башни «Москва» попала на видео.