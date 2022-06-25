В столичных МФЦ оформили фотозоны для вступающих в брак, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Теперь при выборе место для регистрации, пары могут ориентироваться не только на удобное расположения, но и на интерьер для памятных снимков.

Сейчас услуга доступна в пяти офисах «Мои документы» города. В интернете можно найти фото этих локаций во флагманских офисах Восточного, Северного и Юго-Восточного административных округов, а также в центрах госуслуг районов Отрадное и Ховрино, говорится на сайте.

Заместитель руководителя городского Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов напомнил, что предварительно записаться на подачу заявления на регистрацию брака в одном из центров госуслуг можно прямо на сайте мэра столицы. «А при посещении центра госуслуг пары смогут выбрать удобное время для бракосочетания», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Москва повторила собственный рекорд по свадьбам. В апреле 2022 года в столице поженились около девяти тысяч пар. Ранее такое количество браков регистрировалось только в 2010 и 1926 годах.