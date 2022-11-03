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15:56, 03 ноября 2022
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У жилого дома в Москве обнаружили фрагменты женского тела

У жилого дома в Москве обнаружили фрагменты женского тела
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Фрагменты женского тела обнаружили в четверг, 3 ноября, у жилого дома на улице Маршала Тухачевского в Москве, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице. Подозреваемым в убийстве москвички является ее супруг-пенсионер.

«По факту обнаружения останков человеческого тела Хорошевским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, криминалисты зафиксировали признаки насильственной смерти. Также был установлен подозреваемый в убийстве женщины — это ее супруг 1933 года рождения. В его квартире также были обнаружены останки женщины.

Ранее сообщалось, что пенсионер 75 лет убил 85-летнюю жену в подмосковном городе Орехово-Зуево. Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружил на балконе квартиры родственник.

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