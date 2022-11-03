У жилого дома в Москве обнаружили фрагменты женского тела

Фрагменты женского тела обнаружили в четверг, 3 ноября, у жилого дома на улице Маршала Тухачевского в Москве, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице. Подозреваемым в убийстве москвички является ее супруг-пенсионер.

«По факту обнаружения останков человеческого тела Хорошевским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении ведомства.