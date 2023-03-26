06:35, 26 марта 2023
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«Жену Фредди Крюгера» заметили в московском метро
Пользователи сети назвали пассажирку московского метро «женой Фредди Крюгера».
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Пользователи сети сравнили пассажирку московского метро с женой Фредди Крюгера, антагониста фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Девушка с необычным маникюром попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».
На ролике видны ногти женщины, в длину достигающие около десяти сантиметров. «Жена Фредди Крюгера», «Дочь Крюгера?», «Сразу видно любит суши», «Росомаха», «Росомаха Фредди Крюгеровна», «В носу и зубах хорошо ковыряться», «Даже страшно прям, если вцепится», «Вообще не представляю зачем так издеваться над собой», «Такие и горло смогут проткнуть», «Красиво», — написали юзеры.
Ранее в подмосковной электричке заметили «Волан-де-Морта».