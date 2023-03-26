«Жену Фредди Крюгера» заметили в московском метро

На ролике видны ногти женщины, в длину достигающие около десяти сантиметров. «Жена Фредди Крюгера», «Дочь Крюгера?», «Сразу видно любит суши», «Росомаха», «Росомаха Фредди Крюгеровна», «В носу и зубах хорошо ковыряться», «Даже страшно прям, если вцепится», «Вообще не представляю зачем так издеваться над собой», «Такие и горло смогут проткнуть», «Красиво», — написали юзеры.

Ранее в подмосковной электричке заметили «Волан-де-Морта».