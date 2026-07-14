Город
Опубликовано 14 июля 2026, 09:30
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ФСБ сорвала удар по предприятию ВПК в Подмосковье

ФСБ сорвала спланированный СБУ удар по предприятию ВПК в Подмосковье.
ФСБ сорвала удар по предприятию ВПК в Подмосковье
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области», — говорится в сообщении.

По какому именно предприятию Киев намеревался нанести удар, не уточняется. Однако известно, что дроны для атаки были доставлены в Россию контрабандой. Также сообщается, что к сорванному удару по Подмосковью причастен украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, известный под псевдонимом «Киевстонер».

Накануне сообщалось, что более 350 беспилотных летательных аппаратов летели в сторону Московского региона. Такое количество направленных в сторону столицы дронов назвал мэр города Сергей Собянин.

Автор:Анна Вальман
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