Перечислены функции роботов на производствах Москвы

Функции роботов, задействованных на производствах Москвы, перечислили на официальном сайте мэра столицы.

«Московская промышленность — это уже давно не шумные и громоздкие заводы. Все чаще предприятия напоминают офисы или научные лаборатории с "чистыми комнатами", роботами, компьютерами и 3D-принтерами. Промышленники делают ставку на инновационные технологии, смарт-системы и искусственный интеллект», — говорится в сообщении.

На современных производствах монотонную или опасную работу выполняют именно роботы. Одни изготавливают линзы, другие пекут ватрушки. К примеру, в час железные помощники делают 1080 кондитерских изделий. Также они могут перекладывать, упаковывать, сортировать и оценивать качество товаров, при этом работая в паре с человеком. Отдельные экземпляры настроены на обслуживание атомных электростанций, что позволяет защитить персонал от воздействия опасных веществ.

Перейти на новый уровень помогают и 3D-принтеры, использующие в работе самые разные материалы — от металла и керамики до пластика и воска. Сегодня таким образом можно напечатать автомобильные патрубки, вазы, зубные протезы, оправы для очков, игрушечных солдатиков, а вскоре можно будет сделать запчасти для бытовых приборов, автомобилей, фурнитуру.

Ранее были названы 13 крупнейших проектов, реализованных в столице за год.