09:38, 23 июня 2023
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Горящая в Подмосковье фура со взрывающимися фейерверками попала на видео
На Симферопольском шоссе в Подмосковье загорелась фура с фейерверками.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Фура с фейерверками загорелась во время движения на Симферопольском шоссе на территории Подмосковья и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?». На кадрах из автомобильного прицепа вылетают и взрываются разноцветные салюты.
«Красивое», «Я бы побоялась мимо проезжать», «Да это просто праздник какой-то получился», «Проезжала там. Столько машин было, и все снимали, радовались салютам. Было феерично, но жаль водителя», — прокомментировали юзеры.
Ранее последствия возгорания рейсового автобуса в Подмосковье попали на видео. В салоне в этот момент находился 41 человек. Всех пассажиров успели эвакуировать.