Горящая в Подмосковье фура со взрывающимися фейерверками попала на видео

«Красивое», «Я бы побоялась мимо проезжать», «Да это просто праздник какой-то получился», «Проезжала там. Столько машин было, и все снимали, радовались салютам. Было феерично, но жаль водителя», — прокомментировали юзеры.

Ранее последствия возгорания рейсового автобуса в Подмосковье попали на видео. В салоне в этот момент находился 41 человек. Всех пассажиров успели эвакуировать.