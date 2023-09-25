17:43, 25 сентября 2023
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Футболист московского «Спартака» устроил скандал в полиции и попал на видео
Нидерландский футболист «Спартака» Промес устроил скандал в полиции в Москве.
Кадр: Telegram-канал Mash
Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в столичном отделении полиции. Поведение спортсмена попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash.
На кадрах Промес на повышенных тонах разговаривает с правоохранителями. По данным Mash, футболист просил отпустить его задержанных друзей и предлагал сотрудникам полиции взятку.
Приятелей Промеса доставили в отделение полиции, заподозрив их в употреблении наркотиков. После написания объяснительной задержанных отпустили.
Известно, что в Нидерландах Промес приговорен к полутора годам лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата. Сейчас спортсмен живет в России.