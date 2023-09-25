Футболист московского «Спартака» устроил скандал в полиции и попал на видео

На кадрах Промес на повышенных тонах разговаривает с правоохранителями. По данным Mash, футболист просил отпустить его задержанных друзей и предлагал сотрудникам полиции взятку.

Приятелей Промеса доставили в отделение полиции, заподозрив их в употреблении наркотиков. После написания объяснительной задержанных отпустили.

Известно, что в Нидерландах Промес приговорен к полутора годам лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата. Сейчас спортсмен живет в России.