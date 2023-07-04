«Галантный» безбилетник разбил турникет в метро и попал на видео

«Галантный» безбилетник разбил турникет в метро, чтобы пропустить женщин, и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Пассажир московского метро прошел турникет без оплаты проезда на станции метро «Курская» Кольцевой линии. Затем он увидел женщин и решил их провести без билета. Мужчина стал разжимать дверцы, в результате одна из створок разбилась. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность по статье 214 УК России («Вандализм»).

Ранее драка пассажира метро с контролерами попала на видео.