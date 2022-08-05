Для омовения москвичей привезли воду из реки Ганг

Воду из азиатской реки Ганг привезли в Москву к фестивалю «День Индии», сообщил РИА Новости основатель фестиваля, президент Индийского национального культурного центра SITА Сэмми Котвани. Праздничные мероприятия, в том числе омовение, пройдут в столичном парке «Остров мечты» с 11 по 14 августа.

«Мы познакомим россиян с нашим праздником Кумбха-мела, его кульминация — священное омовение в Ганге. Мы сделали специальный бассейн и добавили в него воды из священной реки, так что он символизирует Ганг», — заявил Котвани. Идеолог фестиваля добавил, что и он сам, и весь индийский народ желают россиянам здоровья, особенно после пандемии коронавируса.

«День Индии» пройдет в Москве в седьмой раз, впервые после двухлетнего перерыва. В программе фестиваля заявлены занятия йогой, индийский базар, просмотры индийских фильмов, грандиозное шествие колесницы, росписи хной, изучение хинди.

В 2022 году праздник посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией. По этому случаю на территории «Острова Мечты» высадят 75 яблонь.

Все мероприятия в рамках фестиваля «День Индии» будут бесплатными.

Ранее в Москве открылся «самый сладкий» фестиваль — «Московское варенье». Он продлится в столице до воскресенья, 7 августа.