С Гарика Сукачева взыскали более полумиллиона рублей

Суд взыскал с музыканта Гарика Сукачева более полумиллиона рублей за неуплату налогов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук.

«Суд частично удовлетворил исковые требования ТСЖ "Арт-Хаус" и постановил взыскать с Сукачева задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 тысяч рублей», — рассказала представитель ведомства.

Также стало известно, что организация потребовала взыскать с артиста пени за просроченный платеж в размере 179 тысяч рублей, однако суд постановил, что эта сумма составит всего 15 тысяч рублей.

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