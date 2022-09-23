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14:12, 23 сентября 2022
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С Гарика Сукачева взыскали более полумиллиона рублей

С Гарика Сукачева взыскали более полумиллиона рублей
Фото: Александр Комаров / Коммерсантъ

Суд взыскал с музыканта Гарика Сукачева более полумиллиона рублей за неуплату налогов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук.

«Суд частично удовлетворил исковые требования ТСЖ "Арт-Хаус" и постановил взыскать с Сукачева задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514 тысяч рублей», — рассказала представитель ведомства.

Также стало известно, что организация потребовала взыскать с артиста пени за просроченный платеж в размере 179 тысяч рублей, однако суд постановил, что эта сумма составит всего 15 тысяч рублей.

Ранее в ресторане Моргенштерна высказались по поводу штрафа за антисанитарию.

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