Опубликована история столичного гастронома из романа Булгакова

Историю гастронома Торгсин, располагавшегося на первом этаже Смоленского универмага и упомянутого писателем Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», вспомнил автор Telegram-канала «Москва. Было — стало».

Здание, в котором когда-то находились Смоленский универмаг и Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами), было построено архитектором Георгием Олтаржевским в 1928 году, в 1931-м дом перестроил архитектор Владимир Маятом — надстроил шестой этаж и немного изменил фасад, отметил рассказчик.

«Изначально дом имел авангардную бело-красную окраску. В конце 1920-х здесь работал кооператив «Московское объединение», затем универмаг №100, потом Торгсин. После закрытия торгсинов — гастроном №2, а сотый номер перешел универмагу на Крестьянской заставе», — написал автор.

Пользователи сети в комментариях поделились своими воспоминаниями о магазине. «Мы заходили в этот гастроном в начале 70-х. Мама вспоминала его как Торгсин, в котором была с бабушкой в 1935-м. Там взяли прекрасные груши — каждая в гофрированной бумажке — и пирожные «птифур»», «В начале 80-х здесь продавали сухое вино до 23 часов. Неоднократно совершали сюда набеги в критической ситуации», — написали они.

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