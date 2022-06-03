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Генерал МЧС попал в больницу с инфарктом после пожара в БЦ

Сергей Желтов
Сергей Желтов
Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Начальник Главного управления МЧС России по Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Москве, полковник внутренней службы Максим Серегин пострадали в ходе тушения пожара и спасения людей в БЦ «Гранд Сетунь Плаза», сообщает Telegram-канал МЧС России.

Замминистра МЧС Илья Денисов уточнил, что Желтова госпитализировали с инфарктом. «В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления МЧС. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — процитировало его РИА Новости.

О крупном пожаре в БЦ на берегу реки Сетунь стало известно ранее в пятницу, 3 июня. В тушении было задействовано более 340 спасателей и около 100 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

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