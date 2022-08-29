Раскрыт возраст безмолвного героя романа «Мастер и Маргарита»

Возраст безмолвного героя романа «Мастер и Маргарита» раскрыт в Telegram-канале «Москва. Было — стало». Речь идет о доходном доме Ильи Давидовича Пигита, больше известном москвичам как Булгаковский дом номер 302-бис по улице Садовой.

«Пигит построил дом в начале 1900 годов, около 120 лет назад. Архитекторы — Антонин Милков и Эдмунд Юдицкий. Это было элитное московское жилье — квартиры сдавались внаем. После революции и национализации дом стал коммуналкой треста "Мосполиграф"», — говорится в сообщении.

Администраторы канала отметили, что автор романа Михаил Булгаков с женой Татьяной Лаппа поселился в «нехорошей квартире» №50 в 1921 году.

Ранее был раскрыт адрес первого в России передвинутого дома. Его передвинули при расширении Николаевской железной дороги.