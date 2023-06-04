Найденная на столичной помойке гигантская рука восхитила москвичей

Москвич нашел на столичной помойке скульптуру в виде гигантской человеческой руки и опубликовал ее фото в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Прогулялся по улицам Москвы, во дворе "генеральского" дома на Садовой-Триумфальной обнаружил гигантскую руку. Она суперская. Очень профессионально сделанная, со всеми подробностями, но при этом вполне художественно», — описал мужчина находку.

Увиденное восхитило пользователей сети. «Ух-ты!», «Концептуальненько», «Можно мне ее во двор под цветы принести?» — написали они в комментариях.

Одна из пользовательниц отметила, что встречала эту скульптуру у ресторана «Джонджоли» недалеко от «Новослободской», и предположила, что оттуда она и попала на помойку. Другая заявила, что с помойки на Садовой-Триумфальной руку тоже уже успели забрать.

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