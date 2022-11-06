Глава патриотического фонда отметила важность знакомства школьников с уроками прошлого

В Москве на Красной площади с 5 по 7 ноября для всех желающих работал интерактивный музей под открытым небом. Этот проект посвящен 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Посетители смогли погрузиться в события и атмосферу 1941 года, когда москвичи героически защищали свой город от нацистских захватчиков.

«Я потрясена экспозицией, живой историей, где хроника перекликается с сегодняшним днем. То, что в праздничные выходные дни семьи, взрослые, дети, ветераны могут посетить эти мероприятия - это очень важно, — рассказала президент регионального общественного фонда «Содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи» Лидия Кремлева. — Но не менее важно, что 7 ноября ребята придут в школы, будет поднятие российского флага и разговоры о главном. Мне кажется, можно было бы целесообразно еще на пару дней эту выставку продлить, чтобы в интерактивном режиме провести уроки истории, посвященные событиям 7 ноября 41 года. Именно такой вариант обращения к прошлому — очень достоверный, он доходит до глубины души, доносит осознание важности консолидации нашего общества. Сейчас важно понять, что только вместе мы победим изощренного и очень опасного врага».