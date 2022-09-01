Глава совета директоров «Лукойла» выпал из окна московской больницы

Мужчина выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он скончался, уточнили в агентстве.

По данным РИА Новости со ссылкой на медучреждение, погиб глава совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов. На месте работают следователи.

В декабре 2021 года из окна жилого дома в центре Москвы выпал журналист Егор Просвирнин, основатель издания «Спутник и погром» (запрещено в России). Ему было 35 лет.