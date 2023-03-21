Разыскиваемого Интерполом главаря иностранной банды задержали в Москве

В московском хостеле на Павелецкой набережной задержали 38-летнего Комилжона Кулбашева, объявленного в розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кулбашев — уроженец Хатлонской области Таджикистана, организовавший банду у себя на родине. 1 марта 2023 года он прибыл в Россию. Иностранца задержали правоохранители в понедельник, 20 марта. Он находится под арестом.

Ранее в московском хостеле обнаружили американским Интерполом британца. Мужчина и двое его сообщников якобы помогали Северной Корее обходить санкции США при помощи криптовалюты.