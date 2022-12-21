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15:19, 21 декабря 2022
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Собянин рассказал о главном событии для транспорта Москвы

Собянин рассказал о главном событии для транспорта Москвы
Фото: : Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) стало главным событием для транспорта Москвы. Об этом на заседании Мосгордумы в среду, 21 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наступающий 2023-й год станет годом больших перемен в транспортной системе, которые напрямую затронут миллионы людей. Главным событием года будет завершение гигантской, самой большой стройки за всю историю мирового метро — Большой кольцевой линии. Это 70 км основного хода под землей — под действующим городом. 31 станция, 55 пересадок. Миллионы пассажиров смогут быстрее добираться по своим делам. Снизится загрузка на центральных станциях, старой Кольцевой линии метро и на дорогах», — сообщил он.

По словам градоначальника, БКЛ станет инфраструктурным каркасом для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, на строительстве которых планируют сосредоточиться в ближайшие годы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин опубликовал первые фото с тремя новыми станциями БКЛ.

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