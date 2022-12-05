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20:54, 05 декабря 2022
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Перечислены главные преимущества новых составов московского метро

Перечислены главные преимущества новых составов московского метро
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Главные преимущества новых составов московского метро перечислил на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он анонсировал движение сотни поездов серии «Москва-2020» на Большой кольцевой линии (БКЛ).

«Всего на БКЛ будет курсировать около 100 поездов "Москва-2020", что позволит снизить время ожидания на станциях в два раза. В салоне таких составов на 15 процентов тише по сравнению с другими моделями электропоездов», — сказал заммэра.

Также Ликсутов перечислил отличительные особенности таких составов: у них самые широкие двери, увеличены ЖК-дисплеи, слоты для зарядки устройств расположены у каждого сиденья, под потолком находятся экраны для определения станции, а поддерживают температуру и обеззараживают воздух в вагоне два кондиционера.

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