Перечислены главные преимущества новых составов московского метро
Главные преимущества новых составов московского метро перечислил на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он анонсировал движение сотни поездов серии «Москва-2020» на Большой кольцевой линии (БКЛ).
«Всего на БКЛ будет курсировать около 100 поездов "Москва-2020", что позволит снизить время ожидания на станциях в два раза. В салоне таких составов на 15 процентов тише по сравнению с другими моделями электропоездов», — сказал заммэра.
Также Ликсутов перечислил отличительные особенности таких составов: у них самые широкие двери, увеличены ЖК-дисплеи, слоты для зарядки устройств расположены у каждого сиденья, под потолком находятся экраны для определения станции, а поддерживают температуру и обеззараживают воздух в вагоне два кондиционера.
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