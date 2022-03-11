Москвичи назвали главный недостаток «несуществующего» района

Москвичи в разговоре с «Мослентой» назвали главный недостаток Беляева, рассказав о бесконечном строительстве на территории, сегодня переименованной и включенной в границы муниципального района Коньково.

Одна из жительниц «несуществующего района» пожаловалась, что из-за долгого строительства на местности стало трудно передвигаться. «Постоянно перекапывают дороги, стоит множество долгостроев. Это мешает: постоянно нужно переходить по всем этим перекопкам к нужному месту», — объяснила москвичка.

Такую же проблему описала и другая жительница столицы, которая прожила в Беляево 15 лет. По ее словам, массовая застройка, начавшаяся в 2005 году, сильно повлияла на экологическую ситуацию в районе. «Для примера, раньше на улице Волгина не было проезда для автомобилей, и ребенок мог ходить там самостоятельно. И воздух не был загазованным», — пояснила женщина.

Другие жители Беляева высказались за снижение темпов строительства высотных домов. «Хотелось бы, конечно, убавить многоэтажную застройку. Понимаю, что это невозможно, но малоэтажное строительство мне нравится больше. Людей в районе стало на порядок больше из-за того, что дома стали выше», — резюмировала местная жительница.

Ранее жительница Некрасовки рассказала о неприятном запахе в районе.