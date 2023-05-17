Среди забытых в подмосковном транспорте вещей обнаружили глобус и товары 18+

Среди забытых пассажирами вещей в автобусах обнаружили глобус и товары 18+, сообщает Минтранс Подмосковья.

Самыми необычными находками в автобусах Мострансавто этой весной оказались грабли, хомяк в клетке, глобус и товары категории 18+. При этом чаще всего пассажиры оставляли в салонах карты «Стрелка» и «Тройка», социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты.

В ведомстве отметили, при потере личных вещей следует позвонить по телефону 8 (800) 700-31-13, направить сообщение в группу предприятия в социальной сети «ВКонтакте» или через личный кабинет на сайте Мострансавто. В своем обращении нужно указать маршрут.

Ранее были названы самые необычные забытые в московском метро вещи.