Глюкоза назвала самые любимые места детства

Ракету на ВДНХ и свой двор на Проспекте Мира любимыми местами детства назвала в беседе с «Мослентой» певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова).

«Самое памятное место, которое прочно ассоциируется с моим детством, — это как раз ракета на ВДНХ. Я всегда на нее смотрела и думала: "Вот бы залезть на самый верх и скатиться, как с горки". Возле этой ракеты мы часто с ребятами сидели, болтали о всяком и мечтали о полете в космос», — сказала артистка.

Глюкоза также любила свой двор на Проспекте Мира. По ее словам, там всегда было много веселья, смеха и детей, которые постоянно играли в казаки-разбойники, в ножички и другие игры. Одним из любимых развлечений в детстве певицы было катание на метро и троллейбусах.

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