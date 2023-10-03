Голого мужчину заметили на улице в Москве и сняли на видео

В московском районе Кузьминки заметили мужчину в одних кроссовках. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Подслушано Метро Москвы».

В ролике голый мужчина ставит электросамокат на подножку у одного из столичных домов. В этот момент мимо проходят девушки, и он обращается к ним.

«Хреновый подкат», «Пацан к успеху шел, не фартануло», «Откупился за двойную сплошную», «Возвращение в античность», «Адам ищет свою Еву», «Зато в кроссовках», — написали пользователи сети.

Ранее голый мужчина на юго-востоке Москвы попал на видео.