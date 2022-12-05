Головной убор пассажирки московского метро развеселил пользователей сети

Пассажирку в необычном головном уборе заметили на синей ветке московского метро. Снимком из вагона поделились в Telegram-канале «Дорогомилово» группы сообществ «М125».

На фото видно, что женщина надела высокую меховую шапку, напоминающую чепец. Головной убор белого цвета отделан кружевом и лентами. «Мода пассажиров московского метро — отдельный повод поднять себе настроение по пути в элитный район [Дорогомилово]», — подписал кадр автор.

Выбранный пассажиркой аксессуар развеселил пользователей сети. «Роскошный чепчик!», «Хорошо бы подошел для костюма снежинки в садике», «Пустышки не хватает», — написали комментаторы. Остальные фолловеры оставили под постом лайки и смеющиеся смайлики.

Ранее пользователей сети восхитил необычный образ пассажирки московского метро. Девушка надела платье с изображением херувимов и шляпу с искусственными цветами.