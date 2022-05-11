Сегодня в 19:28
1 мин.
Голый виновник ДТП в Подмосковье попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Голый виновник ДТП в Люберцах попал на видео. Сделанной очевидцами записью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
По имеющимся данным, на трассе в Московской области столкнулись несколько автомобилей. Устроивший аварию мужчина вышел на дорогу, внезапно разделся и в обнаженном виде планировал продолжить общение с остальными участниками ДТП. Сотрудники ГИБДД попросили его одеться.
Судя по кадрам, раздевшийся автовладелец находился в нетрезвом состоянии.
Ранее голый мужчина пробежался по подмосковным Люберцам и попал на видео. Причина подобного поведения «спортсмена» осталась неизвестной.