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Голый виновник ДТП в Подмосковье попал на видео

Голый виновник ДТП в Подмосковье попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Голый виновник ДТП в Люберцах попал на видео. Сделанной очевидцами записью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющимся данным, на трассе в Московской области столкнулись несколько автомобилей. Устроивший аварию мужчина вышел на дорогу, внезапно разделся и в обнаженном виде планировал продолжить общение с остальными участниками ДТП. Сотрудники ГИБДД попросили его одеться.

Судя по кадрам, раздевшийся автовладелец находился в нетрезвом состоянии.

Ранее голый мужчина пробежался по подмосковным Люберцам и попал на видео. Причина подобного поведения «спортсмена» осталась неизвестной.

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