Голый виновник ДТП в Подмосковье попал на видео

Голый виновник ДТП в Люберцах попал на видео. Сделанной очевидцами записью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющимся данным, на трассе в Московской области столкнулись несколько автомобилей. Устроивший аварию мужчина вышел на дорогу, внезапно разделся и в обнаженном виде планировал продолжить общение с остальными участниками ДТП. Сотрудники ГИБДД попросили его одеться.