Полностью голый мужчина в подмосковном парке попал на видео и разозлил сеть

Поведение героя ролика разозлило пользователей сети. Многие указали, что парк, где гуляют в том числе и дети — не место для обнаженного загара.

«Пытался придумать комментарий, но слов нет... По крайней мере приличных», «Типичные Химки, что сказать», «Это полнолуние недавнее. Очень много обострений, люди нынче очень чувствительные», «А вот если дети рядом бы были? Сейчас столько игрушек, даже для мужчин! Ну зачем же в парк?» — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковном Одинцове голая девушка станцевала перед местными жителями и попала на видео.