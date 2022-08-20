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Полностью голый мужчина в подмосковном парке попал на видео и разозлил сеть

Полностью голый мужчина в подмосковном парке попал на видео и разозлил сеть
Кадр: страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте»

В парке в подмосковных Химках заметили полностью голого мужчину, который принимал солнечные ванны. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

Поведение героя ролика разозлило пользователей сети. Многие указали, что парк, где гуляют в том числе и дети — не место для обнаженного загара.

«Пытался придумать комментарий, но слов нет... По крайней мере приличных», «Типичные Химки, что сказать», «Это полнолуние недавнее. Очень много обострений, люди нынче очень чувствительные», «А вот если дети рядом бы были? Сейчас столько игрушек, даже для мужчин! Ну зачем же в парк?» — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковном Одинцове голая девушка станцевала перед местными жителями и попала на видео.

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