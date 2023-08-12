Голый мужчина на востоке Москвы попал на видео

Голый мужчина на востоке столицы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Топ ВАО г. Москвы». Герой ролика решил искупаться в реке Яузе.

«Гражданин решил искупаться в водичке в солнечный летний день. Кайф», — прокомментировал увиденное автор видео. В кадре мужчина стоит посреди водоема и озирается по сторонам.