Город
16:21, 12 августа 2023
1 мин.

Голый мужчина на востоке Москвы попал на видео

Голый мужчина решил искупаться в Яузе и попал на видео.

Голый мужчина на востоке Москвы попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Топ ВАО г. Москвы»

Голый мужчина на востоке столицы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Топ ВАО г. Москвы». Герой ролика решил искупаться в реке Яузе.

«Гражданин решил искупаться в водичке в солнечный летний день. Кайф», — прокомментировал увиденное автор видео. В кадре мужчина стоит посреди водоема и озирается по сторонам.

«Что делает с людьми жара…» — отметил автор публикации.

Ранее синоптик Вильфанд заявил о продолжении купального сезона в Москве.