16:21, 12 августа 2023
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Голый мужчина на востоке Москвы попал на видео
Голый мужчина решил искупаться в Яузе и попал на видео.
Кадр: Telegram-канал «Топ ВАО г. Москвы»
Голый мужчина на востоке столицы попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Топ ВАО г. Москвы». Герой ролика решил искупаться в реке Яузе.
«Гражданин решил искупаться в водичке в солнечный летний день. Кайф», — прокомментировал увиденное автор видео. В кадре мужчина стоит посреди водоема и озирается по сторонам.
«Что делает с людьми жара…» — отметил автор публикации.
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