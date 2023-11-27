04:32, 27 ноября 2023
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Голый пассажир в вагоне московской электрички попал на видео
В вагоне электрички в Москве заметили мужчину без одежды.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
В вагоне электрички в Москве заметили мужчину без одежды. Видео было опубликовано Telegram-канале «Москва с огоньком».
«На Ярославском вокзале в электричке заметили очень жаркого пассажира», — уточнил в комментарии автор видео.
В ролике голый мужчина сидит в вагоне электрички. Он расположился у окна, прикрыл руками интимное место и склонил голову. Что произошло с ним неизвестно. При этом других пассажиров поблизости не было.
Ранее голая девушка прошлась по заснеженным улицам Москвы и попала на видео.