Голый пассажир в вагоне московской электрички попал на видео

В вагоне электрички в Москве заметили мужчину без одежды. Видео было опубликовано Telegram-канале «Москва с огоньком».

«На Ярославском вокзале в электричке заметили очень жаркого пассажира», — уточнил в комментарии автор видео.

В ролике голый мужчина сидит в вагоне электрички. Он расположился у окна, прикрыл руками интимное место и склонил голову. Что произошло с ним неизвестно. При этом других пассажиров поблизости не было.

Ранее голая девушка прошлась по заснеженным улицам Москвы и попала на видео.