13:44, 26 июня 2023
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Голый пассажир московской электрички попал на видео
В московской электричке заметили спящего без одежды пассажира.
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com
В московской электричке заметили голого пассажира. Он попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «ПММ».
На кадрах обнаженный мужчина без одежды, но в кроссовках, солнцезащитных очках и с рюкзаком спит на сидении электрички. Верхней одежды нудиста поблизости не видно.
«Жарко ему, что вы накинулись», «Загорает», «Культурный, элегантно ногой прикрыл хозяйство», «На улице жара такая», «Проветривается», «Быть может, у него одежду украли», «Ну правильно. В электричке жарко, как в бане, вот он и разделся», «На чиле, на расслабоне», — написали пользователи сети.
Ранее в кустах московского парка заметили голого мужчину.