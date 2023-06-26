Голый пассажир московской электрички попал на видео

«Жарко ему, что вы накинулись», «Загорает», «Культурный, элегантно ногой прикрыл хозяйство», «На улице жара такая», «Проветривается», «Быть может, у него одежду украли», «Ну правильно. В электричке жарко, как в бане, вот он и разделся», «На чиле, на расслабоне», — написали пользователи сети.

Ранее в кустах московского парка заметили голого мужчину.