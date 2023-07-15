Гоночный болид заметили и сняли на видео очевидцы в кустах у московского парка

Гоночный автомобиль болид заметили и сняли на видео очевидцы в кустах у парка на юго-востоке Москвы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125».

«Кто-то из Монако заблудился и встал на пит-стоп», — подписали ролик администраторы канала.