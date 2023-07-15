17:04, 15 июля 2023
1 мин.
Гоночный болид заметили и сняли на видео очевидцы в кустах у московского парка
Очевидцы заметили в кустах у московского парка гоночный автомобиль.
Кадр: Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125»
Гоночный автомобиль болид заметили и сняли на видео очевидцы в кустах у парка на юго-востоке Москвы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125».
«Кто-то из Монако заблудился и встал на пит-стоп», — подписали ролик администраторы канала.
На кадрах черно-оранжевый одноместный гоночный автомобиль припаркован на проходной дороге. Его кокпит накрыт защитным покрытием от дождя.
«Это где она стоит?», «Был возле автоцентра KIA на Перервинском бульваре», «Уже нет ее там», «Интересно, а на такой можно по московским улицам рассекать?» — прокомментировали юзеры.
Ранее работник картинг-клуба угнал гоночную машину и спрятал ее в кустах.