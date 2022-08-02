Стала известна судьба знаменитой московской «Горбушки»

На месте торгового центра «Горбушкин двор» в Москве построят дом для переселяемых в рамках программы реновации. О судьбе знаменитого ТЦ «Интерфаксу» сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В границах промзоны "Западный порт" на территории бывшего торгового центра "Горбушкин двор" запланировано строительство жилого дома. В настоящее время дом по улице Барклая на 250 квартир находится в стадии проектирования», — заявил в интервью Загрутдинов. Стало известно, что ввод в эксплуатацию здания запланирован на 2025 год.

Ранее были перечислены районы Москвы с самым активным переселением по программе реновации.