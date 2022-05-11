Москвичи вспомнили и обсудили «Горбушку» в Филевском парке

Фотография «Горбушки» в Филевском парке, опубликованная в группе «MOSCOW XXI» во «ВКонтакте», напомнили москвичам об этом главном музыкальном развале страны.

«Обожал этот рынок. Эх, юность», «Там можно было купить абсолютно все», «Ездил туда в конце 1990-х сначала за играми, потом за хеви-метал дисками», «В один из выходных обязательно была поездка туда. По дороге можно было купить жареный в масле вкусный пирожок», «Это легенда того времени, и она останется в памяти на всю жизнь», «На "развале" была невероятная атмосфера», — поделились ностальгией подписчики сообщества.

Однако не только приятные воспоминания связаны с этим местом у москвичей. Несколько пользователей рассказали, как некогда оказались жертвами карманных воров. «У меня там в свое время кошелек поперли», — написал один из них и вскоре получил ответ другого подписчика: «Надо было постоять на этом месте минут 15-20 встретили бы своего карманника. Они не запоминали жертву, а тут же искали следующую».

Фолловеры вспомнили в комментариях о происхождении названия главного музыкального рынка того времени. Как написал один из юзеров, «Горбушка» названа в честь ДК им. Горбунова, находившегося в глубине Филевского парка на улице Большая Филевская. Именно на аллеях, ведущих к этому ДК, и сформировался рынок.

Ранее звезда сериала «Универ» вспомнила о работе на рынке в 90-е. Российская актриса театра и кино Валентина Рубцова, известная по роли Тани Сергеевой, продавала конфеты, кофе и чай.