Назван самый популярный среди туристов город России

Москва стала самым популярным городом России для туристических поездок в июне по данным сервиса Russpass. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Кроме того, лидерами в сфере туризма названы Санкт-Петербург, республики Алтай и Татарстан, Владимирская и Ярославская области. В число самых популярных экскурсионных маршрутов вошли программы по Нижнему Новгороду, Санкт-Петербургу, Ярославлю, Великому Новгороду и Тольятти.

В пресс-службе сервиса отметили популярность некоторых тематических туристических маршрутов, связанных со столицей. «В июне пользователи чаще интересовались новыми тематическими маршрутами по Москве, в том числе созданными специально к Московской неделе моды. Еще одним востребованным у туристов в июне стал пешеходный маршрут "От Москвы до Сергиева Посада: по следам древней дороги": он ведет из Москвы к Троице-Сергиевой лавре и предлагает дополнительно посетить ряд достопримечательностей по пути», — сообщили Russpass.

Ранее россиянам назвали три города для бюджетного отдыха в Подмосковье.